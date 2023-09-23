МАГАТЭ: Запорожская АЭС остается заминированной также нехватка персонала вызывает беспокойство

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что на территории Запорожской атомной электростанции все еще есть мины, о которых сообщалось ранее. Также вызывает беспокойство нехватка персонала на ЗАЭС. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает УНН.

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“Специалисты МАГАТЭ на этой неделе продолжили обход ЗАЭС. Команда посетила главные диспетчерские блоки 2, 5 и 6, где наблюдала, что блоки 2 и 5 остаются в холодном режиме, а блок 6 в горячем. Кроме того, команда посетила аварийные дизель-генераторы блоков 4 и 5 и совершила обход по периметру ЗАЭС. Команда не заметила никакого тяжелого вооружения во время обхода, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остаются на месте”, - говорится в сообщении.

Однако, нехватка персонала на ЗАЭС вызывает беспокойство, поскольку многие работники покинули станцию, включая операторов, которые имеют лицензии на работу в главных диспетчерских.

“Экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что набор дополнительного персонала с российских атомных электростанций (АЭС) продолжается, они проходят обучение и лицензирование в соответствии с нормативными актами российской федерации. Команда МАГАТЭ продолжает собирать информацию о количестве и квалификации операторов главных диспетчерских, чтобы лучше понять ситуацию”, - добавили в заявлении.

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