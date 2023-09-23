Переговоры о членстве Украины в ЕС: председатель Верховной Рады сообщил, какие условия нужно выполнить

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украина имеет все шансы начать переговоры о членстве в ЕС до конца года, но для этого народные депутаты должны поддержать все необходимые законопроекты, в частности относительно деклараций и национальных сообществ. Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Детали

По мнению главы Верховной Рады, Украина успеет выполнить все необходимые условия для начала переговоров о членстве в ЕС до конца года.



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“Я обещал, что до конца прошлого года мы примем все необходимые законодательные акты. Мы это и приняли. После этого, после оценки в марте нам было засчитано два пункта, по остальным были даны небольшие замечания. Мы сейчас практически завершили все. Сейчас мы решаем вопрос с декларациями. Далее мы решаем вопрос с так называемыми ПЭПами, с национальными сообществами. Я думаю, что как раз к октябрьской оценке, которую будет осуществлять, Верховная Рада выполнит все взятые на себя обязательства", - сказал Стефанчук.

Стефанчук призвал народных депутатов поддержать все необходимые законопроекты, чтобы Украина могла получить положительную оценку ЕС и начать переговоры о членстве.

"А дальше, если будет положительная оценка, а у меня есть большие надежды, что она будет, тогда в декабре Евросовет примет решение об открытии переговоров о полноценном членстве. Я просто хотел бы, чтобы все понимали, это событие, которое в несколько раз важнее, чем получение статуса кандидата. Это уже финишная прямая. И нам дадут 35 разделов, по которым мы должны привести те или иные положения в законодательство, большое количество которых уже выполнено. И когда мы это решим, тогда Украина может стать членом ЕС”, - сообщил Стефанчук.

Напомним

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщал, что вступление Украины в ЕС означает конец пассивности и бездействия в отношении расширения. Однако есть вызовы, которые нужно преодолеть, такие как споры по экспорту зерна и необходимость реформ.