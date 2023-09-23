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Незапланированная встреча президента Украины с Председателем Суверенного Совета Судана в аэропорту: о чем говорили

Незапланированная встреча президента Украины с Председателем Суверенного Совета Судана в аэропорту: о чем говорили

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский незапланированно провел встречу в ирландском аэропорту встречу с Главой Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Стороны обсудили вызовы безопасности, гуманитарную инициативу Grain From Ukraine, а также площадки для усиления взаимодействия между странами, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Детали

В аэропорту «Шеннон» (Ирландия) Президент Украины Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с Председателем Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Глава государства поблагодарил за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обсудили общие вызовы безопасности, в частности деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией.

Владимир Зеленский пригласил Абдель Фаттаха аль-Бургана поддержать гуманитарную инициативу Grain From Ukraine, целью которой является поставка продовольствия в наиболее уязвимые страны Африки, а также присоединиться к Глобальному саммиту мира.

Лидеры двух государств также обсудили возможные площадки для усиления взаимодействия между Украиной и странами Африканского континента.

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Источник: УНН
Теги: Президент, встреча, Владимир Зеленский, Судан
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