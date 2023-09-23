Парламент Канады единогласно принял резолюцию о похищении и депортации украинских детей россией

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Нижняя Палата Парламента Канады единогласно приняла резолюцию о похищении и депортации украинских детей государством-агрессором. Об этом сообщила народный депутат Украины Евгения Кравчук, пишет УНН.

Детали

Резолюцией осуждается российская власть за военные преступления и геноцид, связанные с насильственной депортацией украинских детей на территорию рф, в том числе путем жестокого процесса проверки, известного как "фильтрация" и "лагеря перевоспитания".

Также Нижняя Палата Парламента Канады призывает к немедленному прекращению этой практики и безопасному возвращению украинских детей в Украину.

Ранее уполномоченная по правам ребенка Украины Дарья Герасимчук сообщила, что российские военные могли похитить около 200-300 тысяч украинских детей во время оккупации украинских территорий. Она добавила, что и оккупанты сами сообщали, что якобы "эвакуировали" по меньшей мере 744 000 украинских детей.

Однако надо понимать, что это не эвакуация, а депортация, то есть принудительное перемещение. В то же время Герасимчук отметила, что такие большие цифры преувеличены. россия использует опровергнутые данные как элемент пропаганды.

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