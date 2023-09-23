Зеленский посетил Польшу, раздал награды и поблагодарил за помощь и поддержку

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом посетил Польшу, где встретился с волонтерами, которые помогают Украине и вручил им награды. Видео встречи опубликовано на официальном телеграмм-канале президента, пишет УНН.

Детали

В Люблине Владимир Зеленский встретился с польской журналисткой Бьянкой Залевской, которая с 2014 года освещает российскую агрессию против Украины и получила ранения на востоке, и волонтером-медиком Дамианом Дудой, который неоднократно со своей командой приезжал в Украину, в том числе в Бахмут, Соледар и на линию фронта на юге, где спасали украинских военных.

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"Госпожа Бьянка Залевская … Ее волонтерские усилия спасли много украинских жизней, в том числе детей, которые были транспортированы на лечение в детские госпитали Польши. Спасибо за это! Поблагодарил за все усилия медика-спасателя, руководителя волонтерской медицинской команды, преподавателя Университета имени Марии Кюри-Склодовской в Люблине Дамиана Дуды. Он со своей командой приезжал в Украину: в Бахмут, Соледар, на линию фронта на юге. Спасал наших ребят, наших воинов, основал фонд, который финансирует закупку медикаментов, и создал центр для подготовки боевых медиков, активно проводит тренинги для журналистов и волонтеров, которые отправляются в зону боевых действий. Благодаря такому неравнодушию жизни реально спасаются", - отметил президент Украины.

Также президент Украины подчеркнул, что в лице этих двух волонтеров он хочет поблагодарить весь польский народ, который помогает Украине.

"Я благодарен народу Польши, что есть такие сыновья и дочери у народа Польши рядом с нами. Не только соседи, а реальные наши друзья. Спасибо всей Польше за неоценимую поддержку и солидарность, которая помогает защищать свободу всей нашей Европы!", - сказал Владимир Зеленский во время общения с волонтерами.

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