Офис генпрокурора будет сотрудничать с Американской ассоциацией юристов

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Генеральный прокурор Андрей Костин, находясь с официальным визитом в США, в Вашингтоне провел встречу с Биллом Беем, избранным президентом Американской ассоциации юристов (ABA). Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

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Андрей Костин поблагодарил за вклад Ассоциации в обеспечение соблюдения прав человека и развитие правовой системы Украины, в частности, через Программу ABA по верховенству права.

Обсудили главные вызовы военного времени, совместные усилия в сфере обеспечения ответственности и инициативы, направленные на поддержку и компенсацию вреда пострадавшим от преступлений рф.

По словам Костина, сотрудничество с ABA будет способствовать укреплению украинской системы правовой помощи и обеспечению эффективной работы с потерпевшими и свидетелями военных преступлений.

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«Надеемся на продолжение нашей коммуникации и дальнейшее сотрудничество», - заявил Генпрокурор.

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