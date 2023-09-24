Австралия поддержала призыв Зеленского ограничить право вето России в Совбезе ООН

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила о поддержке призыва президента Владимира Зеленского по ограничению права вето России в Совете безопасности ООН. Об этом дипломат сказала во время выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, пишет Bloomberg, передает УНН.

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"Мы должны требовать от постоянных членов больше, включая ограничения на использование права вето. Россия издевается над ООН ежедневно, когда продолжает свое незаконное и аморальное вторжение в Украину", — отметила Вонг.

Детали

По словам главы МИД, Совбез ООН должен обеспечить более широкое представительство постоянных и непостоянных членов для Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии.

Дипломат подчеркнула, что Австралия претендует на место в Совете безопасности Организации Объединенных Наций на 2029-2030 годы.

Вонг также добавила, что напряженность в Южно-Китайском море и длительная разработка КНДР ядерного оружия относятся к вопросам, которые вызывают "самые сложные обстоятельства за последние десятилетия", и требуют большей приверженности предотвращению конфликтов.

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"Словом, военная мощь растет, а меры по сдерживанию военных конфликтов — нет, и конкретных механизмов их предотвращения практически не существует", — подытожила министр иностранных дел Австралии.

Напомним

Ранее президент Владимир Зеленский предложил реформировать Совет безопасности ООН, расширив состав постоянных членов, и предоставить Генеральной ассамблее право преодолевать вето членов Совбеза.