У Украины нет иллюзий относительно "войны на истощение" - Подоляк

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украина точно не питает иллюзий относительно «войны на истощение». Мы основываем свои расчеты исключительно на трезвых оценках и учитывая худшие сценарии. Именно поэтому мы последовательно объясняем партнерам невозможность никаких форматов «компромисса» с Россией. Об этом написал в своем телеграмме советник офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

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Отмечается, что любой «мир с Путиным» без однозначного проигрыша России и фундаментального изменения архитектуры безопасности будет означать лишь ожидание нового раунда войны. Любой компромисс с агрессором будет иметь катастрофические последствия для международного права.

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«Счастлив ли украинский народ от перспективы длительной войны на истощение? Точно нет. Мы идем этим путем лишь потому, что никакого другого пути сегодня нет. Именно поэтому наша задача – продержаться на один день дольше противника. И мы это сделаем. Потому что, в отличие от России, у нас нет выбора», — подчеркнул Подоляк.

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