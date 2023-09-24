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В Турцию прибыл второй корабль с украинским зерном, который следовал по временному коридору

В Турцию прибыл второй корабль с украинским зерном, который следовал по временному коридору

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сегодня, в воскресенье, 24 сентября, в Турцию прибыл второй корабль с зерном, который следовал по временному коридору. Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Детали

Сухогруз направляется в Египет.

“Вторая партия пшеницы из Украины прибыла в Турцию, по данным сайтов отслеживания... Сухогруз Aroyat под флагом Палау, загруженный 17600 тоннами пшеницы, в пятницу покинул портовый город Черноморск и направился в Египет”, — отмечает издание.

Напомним

Грузовое судно “Resilient Africa”, загруженное тремя тысячами тонн зерна из Украины, прибыло в турецкий пролив Босфор в четверг. Это первый корабль, который зашел в Черное море и вышел из него с помощью временного “гуманитарного коридора”.

Источник: УНН
Теги: зерно, Украина, Турция, корабль, зерновой коридор
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