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Спикер Палаты представителей согласился сохранить финансовую поддержку Украины в оборонном бюджете США

Спикер Палаты представителей согласился сохранить финансовую поддержку Украины в оборонном бюджете США

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти объявил, что не будет блокировать выделение дополнительных 300 миллионов долларов на поддержку Украины, которые запланированы в оборонном бюджете США. Об этом пишет The Hill со ссылкой на заявление спикера, сообщает УНН.

Детали

Как отмечает издание, Маккарти сообщил журналистам в Капитолии, что он решил оставить в законопроекте помощь Украине в размере 300 миллионов долларов после того, как признал, что еще одно мероприятие расходов, которое должно’появиться на следующей неделе — то, которое финансирует Государственный департамент и зарубежные операции — также включает деньги для Киева.

Спикер заявил, что изъятие помощи Украине из мероприятий Госдепартамента и международных операций “становится все более трудным”, что привело его к решению оставить деньги Киеву в рамках обоих мероприятий.

Палата представителей на следующей неделе собирается провести единое процедурное голосование по четырем законопроектам об ассигнованиях, в том числе по финансированию Пентагона и Госдепартамента, а также по иностранным операциям.

“Это не решение проблемы, потому что один из других имеет кое-что по Украине”, — сказал Маккарти об исключении помощи Украине из законопроекта об ассигнованиях Пентагона. “Так что сделать это стало слишком сложно, поэтому мы оставляем это”.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь
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