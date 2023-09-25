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В Форуме оборонных индустрий подтвердили участие 165 оборонных компаний из 26 стран - Кулеба

В Форуме оборонных индустрий подтвердили участие 165 оборонных компаний из 26 стран - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Участие в украинском Форуме оборонных индустрий подтвердили уже 165 оборонных компаний из 26 стран, сообщил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

"165 оборонных компаний из 26 стран уже подтвердили участие в нашем Форуме оборонных индустрий. Он даст мощный толчок совместному производству и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров. Работаем вместе с министром стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным и министром обороны Украины Рустемом Умеровым над тем, чтобы DFNC1 стал историей успеха", - написал Кулеба в соцсети X.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в августе анонсировал, что Украина планирует осенью провести Форум оборонных индустрий с участием украинских и иностранных производителей оружия.

Источник: УНН
Теги: МИД, оружие, Украина, форум, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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