"Должны контролировать свои эмоции": президент Польши Дуда сделал новое заявление об оружии для Украины

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда сделал новое заявление о передаче оружия для Украины его страной, указав, что не видит проблем передавать его, когда Польша получает современное на замену. Об этом он сказал в интервью газете Super Express, пишет УНН.

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"Я совсем иначе интерпретировал заявление премьер-министра. Возможно, потому, что я недавно с ним разговаривал, в частности о передаче оборудования в Украину. Мы оба сказали, что об отправке какой-то новой техники, которую мы сейчас закупаем, такой как артиллерийские гаубицы К2 или танки К9, не может быть и речи. Эта техника должна послужить усилению польской армии. Мы не тратим миллиарды, чтобы внезапно их отдать", - сказал президент Польши.

"Но это не означает, что мы вообще не будем передавать оружие Украине. Когда старое оборудование заменяют на современное, я не вижу проблемы отправить его украинцам. Не следует делать слишком далеко идущих выводов. Мы должны контролировать свои эмоции, потому что давайте помнить, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина разойдутся. Последствия могут быть трагическими", - сказал Дуда.

Дополнение

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на прошлой неделе, что страна больше не передает оружие Украине, потому что сейчас вооружают Польшу.

Это обострило спор между странами, который возник на фоне введения Польшей эмбарго на уровне страны на украинское зерно после отказа Еврокомиссии продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС.