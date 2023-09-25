В ООН подтвердили, что россия пытала украинцев до смерти

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В ООН подтвердили, что россия применяла на временно оккупированных территориях Украины методы пыток, которые были настолько жестокими, что приводили к смерти некоторых жертв. Об этом заявил председатель Комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Мозе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Эрик Мозе сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда «собрала дополнительные доказательства, свидетельствующие о том, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, находящихся под их контролем, было широко распространенным и систематическим».

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«В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что привели к смерти жертвы», - сказал он.

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Сообщается, что Комиссия Мозе посетила части Украины, ранее удерживаемые российскими войсками, например, Херсонскую и Запорожскую области. Было установлено, что пытки применялись в основном в центрах содержания под стражей, находящихся в ведении российских властей.

Ранее комиссия заявляла, что нарушения, совершенные российскими силами в Украине, в том числе применение пыток, могут представлять собой преступления против человечности.

россия отрицает совершение зверств или нападение на мирное население в Украине.

Отмечается, что россии была предоставлена возможность ответить на обвинения на слушаниях совета, но на них не присутствовал ни один российский представитель.

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