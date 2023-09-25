Гибридный формат и экспертные встречи: в НБУ рассказали подробности работы миссии МВФ

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня начала работу Миссия МВФ для подготовки к консультациям 2023 года по Статье IV Соглашений МВФ и ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Как сообщили в НБУ, миссия будет работать в Варшаве в гибридном формате – онлайн и офлайн, передает УНН.

Детали

Как сообщили в НБУ, работа Миссии предусматривает проведение экспертных встреч между представителями украинских органов власти, в частности Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, и Международного валютного фонда.

"В фокусе обсуждения - выполнение Украиной обязательств, предусмотренных Меморандумом об экономической и финансовой политике, а также макроэкономическая ситуация, состояние финансового сектора, реализация мер по обеспечению макрофинансовой стабильности и прогресс в проведении реформ, предусмотренных программой EFF", - добавили в Нацбанке.

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Второй пересмотр программы запланирован на конец 2023 года.

Напомним

31 марта 2023 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил четырехлетнюю программу “Механизм расширенного финансирования” для Украины объемом около 15,6 млрд долл.

Эта программа является частью общего пакета поддержки Украины международными партнерами объемом 115 млрд долл.

В июне 2023 года Украина успешно прошла первый пересмотр программы, вовремя выполнив все взятые на себя обязательства. В рамках программы уже получено два транша общим объемом около 3,6 млрд долл.

При успешном выполнении программы Украина может в этом году получить еще один транш, а общая сумма полученного финансирования возрастет до 4,5 млрд долл.