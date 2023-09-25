Если будет нужен обществу: первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на выборы в 2024 году

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская заявила в воскресенье, что не знает, будет ли ее муж, президент Украины Владимир Зеленский, баллотироваться на переизбрание в 2024 году. По ее мнению, это будет зависеть от того, будет ли он нужен обществу как президент, передает УНН со ссылкой на The Hill.

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Во время выступления в программе CBS «Face The Nation» модератор Маргарет Бреннан спросила первую леди, как бы она себя чувствовала, если бы ее муж подал заявку на переизбрание, чтобы служить еще один срок президентом своей страны.

«Ну, знаете, это был очень сложный вопрос для меня. Знаете, даже когда он баллотировался впервые, я не до конца это поддерживала», – сказала Зеленская. «Но если он будет баллотироваться снова, если он будет баллотироваться во второй раз, если он решит, что это нужно, ну, у нас есть определенный опыт, мы там были. Уже не так страшно, как было в первый раз».

Первая леди также сказала, что она не знает, каким будет решение ее мужа по этому поводу, отметив, что текущая ситуация в их стране и способность организовать свободные и честные выборы также могут быть фактором.

«Это также будет зависеть от того, будет ли он нужен нашему обществу как президент, если он почувствует, что украинское общество больше не захочет его быть президентом, он, вероятно, не будет баллотироваться», – добавил Зеленкса. «Но я поддержу его, какое бы решение он ни принял».

Добавим

Напомним, Зеленский посетил Капитолий в четверг, чтобы встретиться с президентом Байденом и другими лидерами США, поскольку война Украины с россией продолжает бушевать.

Недавно администрация Байдена объявила о дополнительном пакете помощи стоимостью до 325 миллионов долларов для помощи в военных нуждах суверенной страны, который включает доставку Украине такого оружия, как ракеты и пулеметы.

Полномасштабное вторжение россии в Украину, которое началось в феврале 2022 года, привело к гибели тысяч с обеих сторон и перемещению более шести миллионов граждан Украины.