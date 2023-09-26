Правительство Австралии продлило санкции против рф и беларуси до 2025 года

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Правительство Австралии продлевает действие штрафных пошлин на товары, импортируемых из россии и беларуси, еще на два года, до октября 2025 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы МИД Австралии Пенни Вонг.

Детали

МИД отмечает, что Австралия тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы взыскать с россии целевые санкции и торговые меры, которые уменьшают способность рф финансировать ее незаконную и жестокую войну в Украине.

Дополнительная 35-процентная пошлина на российский импорт впервые была введена в апреле 2022 года. Вместе с запретом на импорт золота и энергоносителей это имело значительное влияние на торговлю между нашими странами.

Импорт из россии упал более чем на 95 процентов во второй половине прошлого года по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Австралия также призвала россию немедленно вывести свои войска с территории Украины, а беларусь – прекратить поддерживать действия рф.

“Австралия вновь заявляет о нашей непоколебимой поддержке суверенитета Украины и украинского народа”, - говорится в заявлении министерства.

Напомним

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила о поддержке призыва президента Владимира Зеленского по ограничению права вето россии в Совете безопасности ООН.