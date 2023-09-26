Зеленскому передали на подпись публичное открытие е-деклараций

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Принятый Верховной Радой законопроект о восстановлении электронного декларирования с правкой Президента об открытом доступе (№9534) после вето отправили на подпись Президента Владимира Зеленского, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Законопроект 26 сентября был подписан председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и отправлен на подпись Президенту.

Напомним

Ранее Зеленский ветировал законопроект о е-декларировании, который оставлял реестры закрытыми на год. Перед тем петицию с такой просьбой к нему подписали рекордным количеством голосов - более 83 тысяч.

В обновленной версии Глава государства предложил Верховной Раде сделать открытым доступ к реестру деклараций, но в то же время учесть ряд особенностей в отношении определенных групп декларантов.

Рада проголосовала за публичное открытие е-деклараций 20 сентября.