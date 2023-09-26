К единому порталу для обличителей коррупции присоединились Нацполиция и ГБР

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Национальную полицию Украины (НПУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) подключили к Единому порталу сообщений обличителей. Ранее доступ к Порталу получили Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует УНН.

Детали

Отныне работники правоохранительных органов смогут сообщать на специальном ресурсе о тех фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

Отмечается, в течение 60 дней от запуска Портала будут подключены министерства, центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, областные государственные (военные) администрации. В течение 90 рабочих дней – Аппарат ВРУ, Секретариат Кабинета Министров, Офис Президента, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетной палаты, КСУ, государственные компании и т.д.

Далее уже присоединят областные, городские, сельские и поселковые советы.

Напомним

6 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запустило Единый портал сообщений обличителей, который позволит гражданам и работникам организаций анонимно сообщать о фактах коррупции.



