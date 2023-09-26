США передали Украине список "приоритетных реформ" в рамках поддержки "усилий по интеграции в Европу"

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В посольстве США подтвердили, что передали Украине "перечень приоритетных реформ" в рамках неизменной поддержки Соединенными Штатами Украины и ее усилий по интеграции в Европу, передает УНН.

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"В рамках диалога, который продолжается с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе", - говорится в заявлении посольства США от 25 сентября.

Как сообщается, "этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу – цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают".

Детали

В посольстве США указали, что целью этих усилий является "определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами".

"Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать", - привели в посольстве слова президента США Джо Байдена во время встречи в Белом доме с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним

Зеленский провел совещания по итогам визита в США и Канаду.