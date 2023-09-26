Новости: Политика
26 сентября 2023, 12:50 • Юлия Шрамко • 9900
Зеленский одобрил возобновление отчетности партий
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый законопроект о возобновлении отчетности политических партий (№9419-1), сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, 26 сентября закон возвращен с подписью от Президента Украины.
Документ, как указал нардеп Ярослав Железняк в Telegram, предусматривает:
- в течение 90 дней со дня вступления закона в силу чтобы партии подали в НАПК отчеты за периоды действия карантина и военного положения
- для партий, не имеющих государственного финансирования, срок составляет 120 дней
- для проверки НАПК отводится 60 дней, еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. То есть на представление первых отчетов можно ожидать до пяти месяцев
- предлагается уже со следующих парламентских выборов уменьшить порог для получения права на государственное финансирование с 5% голосов до 3%.
"Восстановление партийной отчетности о финансах – одно из требований общественного сектора и G7", - отметил нардеп.
Напомним
Верховная Рада вернула обязательную отчетность партий 23 августа.
Источник: УНН
В тексте упоминаются
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram