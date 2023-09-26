В Парламентской Ассамблее НАТО поддерживают украинскую Формулу мира

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Парламентской Ассамблее НАТО поддерживают мирный план Президента Украины. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня ПА НАТО наиболее проукраинская международная организация. Позиции участников заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО – это поддержка мирного плана Президента Зеленского, скорейшее принятие Украины в НАТО, усиление санкций против россии, наказание военных преступников и «план Маршалла» для Украины», - написал он в Facebook.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская Формула мира, на самом деле представляет собой воплощенный в жизнь Устав ООН, который когда-то одобрили 140 стран.

Зеленский заявлял, что единственный документ на основе которого могут происходить мирные переговоры – украинская Формула мира.