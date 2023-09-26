Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,87 -0,0256 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Еще три дня лета в сентябре: синоптики обещают до 30° тепла
Еще три дня лета в сентябре: синоптики обещают до 30° тепла
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5880

В Парламентской Ассамблее НАТО поддерживают украинскую Формулу мира

В Парламентской Ассамблее НАТО поддерживают украинскую Формулу мира

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Парламентской Ассамблее НАТО поддерживают мирный план Президента Украины. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня ПА НАТО наиболее проукраинская международная организация. Позиции участников заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО – это поддержка мирного плана Президента Зеленского, скорейшее принятие Украины в НАТО, усиление санкций против россии, наказание военных преступников и «план Маршалла» для Украины», - написал он в Facebook.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская Формула мира, на самом деле представляет собой воплощенный в жизнь Устав ООН, который когда-то одобрили 140 стран.

Зеленский заявлял, что единственный документ на основе которого могут происходить мирные переговоры – украинская Формула мира.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, война, мир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.