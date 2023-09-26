Президент Нацсовета Австрии встретился с председателем Верховной Рады Украины и выступил в парламенте: о чем говорили

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сейчас в Киеве с официальным визитом находится австрийская делегация во главе с Президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Он выступил в парламенте и встретился с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, передает УНН.

Детали

"Рад приветствовать в Киеве австрийскую делегацию во главе с Президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Поблагодарил коллегу за личный вклад и усилия в формировании позиции по поддержке и солидарности Австрии с украинским народом", - сообщил Стефанчук.

По словам главы украинского парламента, стороны обсудили ряд важных вопросов. В частности — евроинтеграционный путь Украины.

Стефанчук отметил, что сейчас все усилия украинского парламента и правительства сосредоточены на выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии.

"Ожидаем финальную положительную рекомендацию Еврокомиссии в октябре, а также решение Европейского Совета в декабре о начале переговоров о членстве", - отметил спикер.

По его словам стороны подняли вопрос санкционного давления против рф.

"Оно должно усиливаться, акцентировал на этом. Много внимания уделили теме продовольственной безопасности. Еще одна важная тема — разминирования. Поблагодарил Австрию за выделение двух миллионов евро для гуманитарного разминирования в Украине. Надеюсь на продолжение помощи", - сообщил глава украинского парламента.

"Напоследок призвал Австрию присоединиться к поддержке инициативы по вопросу возвращения принудительно депортированных в РФ украинских детей", - добавил он.

Дополнение

Президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка сегодня также выступил в зале заседаний Верховной Рады Украины.

"Мы заняли очень четкую и недвусмысленную позицию в этой войне. Австрия не может и не будет молчать, когда речь идет о нарушении международного права, о неспровоцированной войне, которую россия ведет против Украины, и немыслимых страданиях, которые эта война приносит", - процитировал Соботку Стефанчук в Telegram.

И поблагодарил Австрию за безусловную поддержку и неизменную солидарность, в частности на нашем пути к вступлению в Европейский Союз.

Парламент сегодня не будет принимать решений, сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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