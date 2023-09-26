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Румыния отреагировала на атаку рф в районе границы с Украиной

Румыния отреагировала на атаку рф в районе границы с Украиной

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министерство национальной обороны Румынии осудило ночную атаку дронами российских войск в районе границы с Украиной, говорится в сообщении министерства в соцсети X, пишет УНН.

Цитата

"Министерство национальной обороны в режиме реального времени отслеживало воздушную обстановку в районе государственной границы во время атак россии прошлой ночью на некоторые объекты и элементы украинской гражданской инфраструктуры. Мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные нападения", - говорится в заявлении Минобороны Румынии.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Румыния, война
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