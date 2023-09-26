Новости: Политика
26 сентября 2023, 14:31 • Юлия Шрамко • 54270
Румыния отреагировала на атаку рф в районе границы с Украиной
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министерство национальной обороны Румынии осудило ночную атаку дронами российских войск в районе границы с Украиной, говорится в сообщении министерства в соцсети X, пишет УНН.
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"Министерство национальной обороны в режиме реального времени отслеживало воздушную обстановку в районе государственной границы во время атак россии прошлой ночью на некоторые объекты и элементы украинской гражданской инфраструктуры. Мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные нападения", - говорится в заявлении Минобороны Румынии.
Напомним
Дроновая атака длилась два часа. Враг вновь терроризировал Подунавье Одесской области.
Источник: УНН
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