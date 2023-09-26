Генпрокурор Украины в США обсудил пути реализации Формулы мира

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украинская Формула мира, которую Президент Владимир Зеленский представил на Генассамблее ООН — это комплексный план действий, разработанный для того, чтобы остановить агрессию РФ и преодолеть ее последствия. Об этом сообщил у себя на странице в соцсети Генеральный прокурор Андрей Костин по итогам дискуссии в посольстве Украины в США, передает УНН.

Детали

Андрей Костин вместе с конгрессменом Майклом МакКолом и послом Украины в США Оксаной Маркаровой обсудили пути реализации ключевого компонента Формулы Мира — ее 7-го пункта — Восстановление справедливости. Модерировала разговор Джен Гриффин из FOX News.

Генпрокурор искренне поблагодарил Соединенные Штаты за непоколебимую двухпартийную поддержку Украины на пути к восстановлению справедливости.

"Справедливость является необходимой предпосылкой восстановления и сохранения мира и безопасности во всем мире", - добавил он.

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