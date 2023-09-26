россия ведет агрессивную предвыборную кампанию, чтобы вернуться в Совет ООН по правам человека

КИЕВ. 26 сентября. УНН. россия проводит агрессивную предвыборную кампанию, чтобы вернуть себе место в Совете ООН по правам человека, откуда ее выгнали после полномасштабного вторжения в Украину. Выборы пройдут 10 октября и по оценкам дипломатов рф на это имеет шансы, хотя ряд стран решительно выступает против, пишет BBC, передает УНН.

Детали

россия была исключена из главного органа ООН по правам человека в апреле прошлого года после того, как её силы полномасштабно вторглись в Украину. Теперь российские дипломаты добиваются переизбрания своей страны в совет на новый трехлетний срок. Компания BBC получила копию документа с изложением позиции, который россия распространяет среди членов ООН с просьбой о поддержке. Голосование состоится в следующем месяце.

В документе, с которым ознакомилась ВВС, кремль обещает найти «адекватные решения вопросов прав человека» и стремится не допустить превращения Совета в «инструмент, являющийся политической волей одной группы стран», что понимается как ссылка на Запад. Дипломаты заявили, что рф надеется восстановить определенный международный авторитет после того, как ее обвинили в нарушениях прав человека в Украине и внутри ее собственных границ.

Последние доказательства этих нарушений были предоставлены Совету по правам человека в понедельник в отчете Комиссии по расследованию событий в Украине. Эрик Моуз, председатель комиссии, заявил, что продолжают поступать доказательства военных преступлений, включая пытки, изнасилования и нападения на мирных жителей.

В отдельном докладе, подготовленном две недели назад специальным докладчиком ООН по России Марианой Казаровой, говорится, что ситуация с правами человека в россии также «значительно ухудшилась», а критики вторжения подверглись произвольным арестам, пыткам и жестокому обращению.

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Совет ООН по правам человека базируется в Женеве и состоит из 47 членов, каждый из которых избирается на три года.

На следующих выборах, которые состоятся 10 октября, Россия будет бороться с Албанией и Болгарией за два места в совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы. В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломаты там заявили, что Россия ведет агрессивную кампанию, предлагая малым странам зерно и оружие в обмен на их голоса. Таким образом они заявили, что вполне возможно, что Россия вернётся в Совет.

В документе с российской позицией, распространенном в ООН, говорится, что она хочет "продвигать принципы сотрудничества и укрепления конструктивного взаимоуважительного диалога в Совете с целью поиска адекватных решений вопросов прав человека".

Его основная идея заключается в том, что россия будет использовать свое членство, «чтобы предотвратить усиление тенденции превращения СПЧ в инструмент, который служит политической воле одной группы стран». В нем заявили, что не хотят, чтобы эта группа «наказывала нелояльные правительства за их независимую и внешнюю политику».

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россия была отстранена от членства в Совете по правам человека в апреле 2022 года: 93 члена Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за, 24 против и 58 воздержались. В своем позиционном документе россия обвиняет "Соединенные Штаты и их союзников" в потере членства.

В докладе, подготовленном в этом месяце тремя предвыборными группами - UN Watch, Фондом прав человека и Центром по правам человека Рауля Валленберга, - сделан вывод о том, что россия "не соответствует требованиям" для членства в СПЧ. Великобритания заявила, что «решительно выступает против» предложения россии вновь присоединиться к Совету по правам человека.

Теневой министр иностранных дел Дэвид Лемми заявил, что Россия совершила зверства в Украине, ее лидер был обвинен Международным уголовным судом в военных преступлениях и продемонстрировал крайнее неуважение к Уставу ООН.

"Идея о том, что россия может вернуться в Совет по правам человека, является оскорблением самой концепции прав человека и опасным шагом назад, который может подорвать доверие к ней", - сказал он.

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