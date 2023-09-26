Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,87 -0,0256 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Еще три дня лета в сентябре: синоптики обещают до 30° тепла
Еще три дня лета в сентябре: синоптики обещают до 30° тепла
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5415

Активисты AZfront провели митинг под секретариатом Европарламента

Активисты AZfront провели митинг под секретариатом Европарламента

фотогалерея

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Суверенная часть Азербайджана Карабах 30 лет была оккупирована совместными усилиями Армении и рф. В настоящее время Азербайджан восстанавливает суверенитет в анклаве. Однако, несмотря на течение времени и международное право, это вызывает отторжение у радикалов, не теряющих возможности настроить ЕС против Азербайджана.
В ответ активисты движения AZfront провели митинг под секретариатом Европарламента. Об этом сообщил "5 канал", передает УНН.

Детали

Участники митинга скандировали: “Карабах” и “AZfront”. Они держали плакаты с лозунгами на английском и французском языках: “Карабах — это Азербайджан!”, “Карабах — международно признанная территория Азербайджана!”.

Помимо украинского флага на акции появились плакаты, подчеркивающие общность вызовов, с которыми сталкиваются два дружественных государства: “Азербайджан, как и Украина борется с сепаратизмом!”, “Сепаратизм в Украине, сепаратизм в Азербайджане — одно зло!”.

Эта мысль в течение последнего года многократно отмечалась центральными украинскими СМИ и крупными изданиями других стран Европы.

Еще в ноябре прошлого года Unian констатировал: “Так же, как в 2014-2022 гг. РФ оккупировала около 20% территории Украины, в 1991-1993 гг. армянские вооруженные формирования оккупировали 20% территории Азербайджана”.

В декабре телеканал “Прямий” подчеркивал: “Азербайджан, как и Украина, стал жертвой агрессии. Ведь с 1991-го по 1993-й год Армения с помощью России оккупировала 20% территории Азербайджана. И даже после Второй Карабахской войны, которая произошла два года назад, Армения все еще контролирует треть Карабаха, который является территорией Азербайджана”. Тогда же 5-й канал добавлял: “Азербайджан, как и Украина, пытается искоренить сепаратизм, спровоцированный и поддерживаемый россией”.

Поздравляя азербайджанский народ с успешной контртеррористической операцией в Карабахе, основатель и гитарист одной из самых известных украинских рок-групп Green Grey, Андрей Яценко (Дизель), 20 сентября заявил: “У Азербайджана и Украины один враг, это — сепаратизм”.

Проукраинское движение AZfront, возникшее в течение последнего года вокруг одноименного Telegram-канала, спонсируется азербайджанскими коммерсантами, которые до российского вторжения имели бизнесы в Харькове и Днепре. С декабря прошлого года AZfront регулярно оказывает материальную помощь жителям Харьковской и Донецкой областей. Перед прошлым Новым годом в Харьков было доставлено 15 генераторов, приобретенных на средства, собранные более 170 подписчиками AZfront из Баку, Сумгаита и Гянджи. В феврале на таким же образом собранные деньги, был закуплен автотранспорт для волонтеров Харьковской области.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, Азербайджан, Нагорный Карабах
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.