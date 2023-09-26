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Правительство приняло ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

Правительство приняло ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений для замены заместителя министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции, передает УНН.

Детали

На своем заседании 26 сентября Кабинет Министров Украины принял распоряжение:

- Об увольнении Пророк Анны Васильевны с должности заместителя министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции

- О назначении Постоловской Ирины Александровны заместителем министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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