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Зеленский подписал закон, который дает шанс не сидеть за решеткой по более, чем 140 статьям

Зеленский подписал закон, который дает шанс не сидеть за решеткой по более, чем 140 статьям

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины подписал Закон №9185, согласно которому за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором, пишет УНН с ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

Президент Украины подписал Закон №9185 «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования видов уголовных наказаний в условиях военного положения».

Согласно ему за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. При этом он будет одним из основных видов наказания, наравне с ограничением или лишением свободы, но одновременно будет их альтернативой. Итак, теперь некоторым категориям правонарушителей удастся избежать тюрьмы, но не наказания, отмечает ведомство.

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«Внедрение наказания в виде пробационного надзора будет способствовать гуманизации пенитенциарной системы и расширению возможностей для исправления лица без изоляции от общества. Также оно позволит выполнить рекомендации ЕСПЧ о необходимости оптимизации пенитенциарной системы и уменьшения количества осужденных», — отмечает заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

Наказание будет выполняться без изоляции от общества, но с возложением ряда обязанностей, за невыполнение которых может быть применено более строгое наказание. У правонарушителя отныне есть шанс не сидеть за решеткой по более чем 140 статьям.

Пробационный надзор может быть назначен на срок от 1 до 5 лет.

Если осужденный не будет выполнять установленные судом обязанности во время пребывания на пробации — ему могут ограничить свободу на срок до 3 лет.

Закон вступит в силу через 6 месяцев.

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Источник: УНН
Теги: пенитенциарная система, тюрьма, Минюст, закон, осужденные
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