Зеленский встретился с президентом Нацсовета Австрии: говорили о выполнении рекомендаций Еврокомиссии

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Говорили о выполнении Киевом семи рекомендаций Еврокомиссии, Глобальном саммите мира и привлечении австрийского бизнеса и общественных сил к восстановлению Украины, передает УНН.

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"Проинформировал о выполнении Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии. А также обсудили нашу международную работу ради полной реализации Формулы мира. Ценим то, что Австрия готова присоединиться к совместным усилиям для выполнения пунктов Формулы. Постепенно приближаем и Глобальный саммит мира", - сообщил Зеленский.

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По его словам, отдельная и важная тематика – привлечение австрийского бизнеса и общественных сил к восстановлению Украины, наше экономическое сотрудничество. Вместе становимся сильнее – наши народы, наша Европа.

"Спасибо за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также наших европейских стремлений. Это то, что действительно вдохновляет и мотивирует наших воинов: осознание, что Украина есть и будет частью нашего общего европейского дома", - резюмировал Президент Украины.

Напомним

В Киеве с официальным визитом находится австрийская делегация во главе с Президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Он выступил в парламенте и встретился с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.