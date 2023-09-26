Вступление Украины в ЕС: правительство выполнило все рекомендации Еврокомиссии и ждет начала переговоров

КИЕВ. 26 сентября. УНН. На правительственном уровне полностью завершено выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии. В Кабмине ожидают, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках Отчета по пакету Расширения Евросоюза. Об этом сообщил Премьер-министр Украины на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Так, правительство приняло Государственную целевую программу «Единство в разнообразии», цель которой — создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.

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«После утверждения этой программы можем говорить, что на правительственном уровне мы полностью завершили выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии», — отметил Шмыгаль и напомнил, что в июне прошлого года Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе и 7 рекомендаций Европейской комиссии по реформам, необходимых на евроинтеграционном пути.

Шмыгаль также рассказал о том, что уже сделано для дальнейших шагов вступления нашего государства в ЕС.

Это, в частности, старт реформы Конституционного суда и перезагрузка Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

«Третье — усиливается институциональная способность и независимость антикоррупционных органов. Один из последних примеров — это правительственный законопроект о повышении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры. За последнее время были избраны новые руководители НАБУ и САП на открытых конкурсах. Группа государств против коррупции (GRECO) отметила существенный прогресс Украины в вопросах предотвращения коррупции», — подчеркнул Премьер-министр.

Добавим

Также Правительство наработало нормативно-правовую базу по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов FATF. Кроме того, выполнены рекомендации Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона, заработало законодательство о медиа и рекламе. А во исполнение нового закона о национальных меньшинствах разработаны необходимые подзаконные акты.

По словам Шмыгаля, Правительство провело так называемый селф-скрининг, было проанализировано 28 тысяч актов права ЕС на предмет их имплементации в правовое поле Украины.

«Впереди еще долгий и непростой путь. Ожидаем, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках Отчета по Пакету Расширения Евросоюза. А потом будет голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС», — отметил Шмыгаль.

Напомним

Bloomberg сообщал, что Еврокомиссия готовится в октябре предоставить рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.