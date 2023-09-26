Украина и Польша завтра проведут переговоры по экспорту агропродукции

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В среду запланированы дополнительные переговоры Украины с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телушем по экспорту агропродукции. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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“Мы на прошлой неделе провели переговоры с пятью странами. Кроме того, дополнительные переговоры запланированы завтра на утро с польским министром сельского хозяйства. Сегодня была онлайн встреча с министрами сельского хозяйства, их заместителями или госсекретарями этих стран часть которых собралась в Праге. Она длилась полтора-два часа. Был обмен определенными идеями, обсуждение предложений Украины в рабочем порядке”, — рассказал Сольский.

По его словам, в четверг будет заседание платформы Еврокомиссия-Украина.

“В четверг будет заседание платформы Еврокомиссия-Украина, где мы обсудим, надеюсь, уже детали, как это внедрять. В пятницу переговоры с Болгарией. Они тоже ожидают определенные технические шаги с нашей стороны и информирую общество, что в дальнейшем будем пытаться это делать. Уже обсуждаются технические вопросы”, — сказал Сольский.

Он отметил, что в принципе уже подавляющее большинство стран готово их обсуждать.

“Некоторые уже не только обсуждают, а пришли к технической реализации, как, например с Румынией, потому что они написали определённую ноту, мы готовим ответ на неё. Нота — это по сути просто предложение дополнения к нашему предложению, которое мы предоставили им и Еврокомиссии. То есть это уже оформление договоренности”, — рассказал Сольский.

Дополнение

Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии и направила странам-соседям предложения. И пока не экспортирует в 5 приграничных стран агропродукцию без их согласования. Как сообщили в Минагрополитики, об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время встречи коллег из стран Вышеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии).