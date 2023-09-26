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Рувин рассказал, чем военные рф уничтожают зерновые терминалы и порты
Рувин рассказал, чем военные рф уничтожают зерновые терминалы и порты
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Встреча координационной платформы Еврокомиссия-Украина по экспорту зерна состоится в четверг

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В четверг состоится следующая встреча координационной платформы Еврокомиссия-Украина для решения проблемы экспорта украинского зерна в пять соседних стран ЕС. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

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«28 сентября будет следующая встреча координационной платформы по вопросам экспорта и транзита, где финализируем эти предложения, чтобы план начал действовать как можно быстрее», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Подписано постановление о введении механизма верификации и согласования 4-х групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран.

Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии и направила странам-соседям предложения. И пока не экспортирует в 5 приграничных стран агропродукцию без их согласования. Как сообщили в Минагрополитики, об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время встречи коллег из стран Вышеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии).

Источник: УНН
Теги: зерно, Украина, Еврокомиссия
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