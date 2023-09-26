Залужный - генералу Милли: украинские воины не допустили потери ни одной позиции

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный рассказал пока что председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о ходе оборонительных и наступательных операций. Украинские воины не допустили потери ни одной позиции, передает УНН.

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«Сегодня провел итоговый телефонный разговор с генералом Марком Милли в его действующем статусе. Во время переговоров со стороны партнеров присутствовал генерал Чарльз Браун, который вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов США. Договорились продолжать работу для усиления Вооруженных Сил Украины в борьбе с российской агрессией. Обсудили с партнерами ситуацию на фронте», - сообщил Залужный.

Также Залужный проинформировал о ходе оборонительных и наступательных операций.

«Обстановка контролируемая. Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед. Также рассказал об основных потребностях нашей армии - это средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы», - рассказал Залужный.

В завершение разговора он еще раз лично и от имени украинских солдат и офицеров поблагодарил генерала Милли за службу для Украины.

Дополнение

Сенат США большинством голосов утвердил на должность председателя Объединённого комитета начальников штабов кандидатуру президента Джо Байдена - бывшего военного лётчика, генерала ВВС США Чарльза Брауна.