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Если мертв - это хорошая новость для всех: Умеров о слухах вокруг командующего чф рф

Если мертв - это хорошая новость для всех: Умеров о слухах вокруг командующего чф рф

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Если командующий Черноморским флотом россии виктор соколов мертв, «это хорошая новость для всех». Об этом заявил CNN министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

Умеров не подтвердил и не опроверг гибель адмирала виктора соколова на прошлой неделе в результате украинского удара по штабу Черноморского флота в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

Цитата

“Он находится на наших временно оккупированных территориях... его вообще там быть не должно. Так что, если он мертв, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории”, — сказал Умеров.

Дополнение

Минобороны россии публиковало кадры совещания, на котором якобы присутствовал командующий черноморского флота рф виктор соколов, о гибели которого ранее сообщали Силы спецопераций Украины.

Украинские военные заявили, что “уточняют” полученную информацию о соколове.

25 сентября Силы спецопераций ВСУ предоставили обновленную информацию о потерях врага в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК “Минск” и штаба чф рф, указав, в частности, что после поражения штаба черноморского флота рф погибло 34 офицера, среди них командующий чф рф.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Черноморский флот РФ
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