На Ставке были доклады по уничтожению логистики и штабов оккупантов, есть хорошие детали - Зеленский

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время сегодняшнего заседания Ставки Верховного главнокомандующего были доклады по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Цитата

«Провел Ставку. Несколько главных вопросов. Первое – конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонительные операции. Важны доклады по востоку, югу, также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Спасибо всем украинским воинам, которые отличились!» - подчеркнул Зеленский.

Также среди главных вопросов было обеспечение снарядами.

«Это тематика, которой занимаемся ежедневно. Поставки от партнеров. Поиск новых возможностей в мире – мы четко знаем, как обеспечить поставки, и постепенно увеличиваем объемы нашего, украинского производства. Это один из топовых приоритетов», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где говорили о ситуации на фронте, планах врага и собственном производстве вооружения.