Украинских действий против россии будет больше - Зеленский

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских действий против государства-террориста будет больше. Пока будет продолжаться агрессия рф, должны ощущаться и потери россии. Об этом он сказал во время видеообращения, передает УНН со ссылкой на ОП.

Цитата

"Четко видим, какие направления давления на россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли. Санкций – недостаточно. Будет больше. Наших собственных, украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия россии, должны ощущаться и потери россии", - рассказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что вполне справедливо закончить войну на украинских условиях на основе нашей Формулы мира.

"И обязательно – наша работа с партнерами, чтобы закончить войну на украинских условиях на основе нашей Формулы мира. Вполне справедливой", - сказал Зеленский.

Дополнение

Буданов назвал главную цель для украинских дронов на территории россии.