Новости: Политика
26 сентября 2023, 21:57 • Тоня Туманова • 11640
Зеленский назначил Андрея Шевченко внештатным советником
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником, передает УНН.
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"Назначить Шевченко Андрея Николаевича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №589/2023.
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Звезда украинского футбола Андрей Шевченко стал первым амбассадором глобальной инициативы UNITED 24 для помощи Украине.
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Источник: УНН
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