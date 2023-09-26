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Зеленский назначил Андрея Шевченко внештатным советником

Зеленский назначил Андрея Шевченко внештатным советником

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником, передает УНН.

Цитата

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №589/2023.

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Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Владимир Зеленский
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