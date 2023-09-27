Умеров о подготовке к ударам рф по энергоинфраструктуре: Нам нужно больше оружия, которое изменит игру
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украина нуждается в большем количестве оружия, с помощью которого сможет отвечать рф на ее удары по энергетической инфраструктуре нашей страны. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в эфире CNN, пишет УНН.
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«Надеюсь, вскоре прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса» - Министр обороны Украины.
Во время включения на CNN глава оборонного ведомства Рустем Умеров акцентировал, что государство-террорист рф зимой будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
«Но мы будем отвечать!» - отметил Рустем Умеров.
На вопросы об оружии, которое получает Украина от международных партнеров, глава ведомства ответил:
«Нам нужно больше оружия, которое изменит игру... Надеюсь, вскоре прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя!» - резюмировал глава Минобороны.
Дополнение
Украина подписала с США меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины. Предусматривается выделение помощи на общую сумму 522 миллионов долларов на ее укрепление, из которых 100 млн долларов при выполнении определенных условий.