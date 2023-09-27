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Хиллари Клинтон заявила, что путин сам «навлек» расширение НАТО

Хиллари Клинтон заявила, что путин сам «навлек» расширение НАТО

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон во вторник упрекнула российского диктатора владимира путина в расширении НАТО, отметив, что он собственноручно способствует этому процессу. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цитата 

Клинтон сказала, что ее коллега-демократ Джо Байден придерживался многих приоритетов администрации Обамы, в которой она была главным дипломатом США, а он был вице-президентом Барака Обамы.

«Защищать демократию в Украине, расширять НАТО — в стороне, жаль, владимир (путин - ред.), ты сам это навлек», — сказала она, упрекая страхи путина относительно расширения альянса. 

«Мы всегда говорили: «людей не заставляют вступать в НАТО. Люди выбирают и хотят вступать в НАТО», – добавила она.

Клинтон назвала то, что она считает общими приоритетами Байдена и Обамы: «расширение НАТО, противостояние российской агрессии и управление вызовами со стороны Китая».

Детали 

Вернувшись в Государственный департамент для открытия своего официального портрета, Клинтон также использовала эту возможность, чтобы продемонстрировать отвращение к политике бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, который победил ее на президентских выборах в США в 2016 году.

Клинтон предположила, что, возможно, возникли сомнения относительно способности США привлечь поддержку Украины, чтобы противостоять вторжению россии в 2022 году из-за наследия Трампа по отчуждению союзников.

«Люди, возможно, сомневались в этом, потому что мы сожгли столько мостов с нашими союзниками и нашими друзьями», — сказала она нынешним и бывшим чиновникам.

«Восстановить внешнюю политику... которая фактически привлекает людей к нам, а не отталкивает их, считалось бы чрезвычайно сложным. И действительно это было, но это было достигнуто», – добавила она, поблагодарив госсекретаря Энтони Блинкена за «помощь в восстановлении авторитета Америки».

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, НАТО, Владимир Путин, Украина, война
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