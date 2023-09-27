Хиллари Клинтон заявила, что путин сам «навлек» расширение НАТО

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон во вторник упрекнула российского диктатора владимира путина в расширении НАТО, отметив, что он собственноручно способствует этому процессу. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цитата

Клинтон сказала, что ее коллега-демократ Джо Байден придерживался многих приоритетов администрации Обамы, в которой она была главным дипломатом США, а он был вице-президентом Барака Обамы.

«Защищать демократию в Украине, расширять НАТО — в стороне, жаль, владимир (путин - ред.), ты сам это навлек», — сказала она, упрекая страхи путина относительно расширения альянса.

«Мы всегда говорили: «людей не заставляют вступать в НАТО. Люди выбирают и хотят вступать в НАТО», – добавила она.

Клинтон назвала то, что она считает общими приоритетами Байдена и Обамы: «расширение НАТО, противостояние российской агрессии и управление вызовами со стороны Китая».

Детали

Вернувшись в Государственный департамент для открытия своего официального портрета, Клинтон также использовала эту возможность, чтобы продемонстрировать отвращение к политике бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, который победил ее на президентских выборах в США в 2016 году.

Клинтон предположила, что, возможно, возникли сомнения относительно способности США привлечь поддержку Украины, чтобы противостоять вторжению россии в 2022 году из-за наследия Трампа по отчуждению союзников.

«Люди, возможно, сомневались в этом, потому что мы сожгли столько мостов с нашими союзниками и нашими друзьями», — сказала она нынешним и бывшим чиновникам.

«Восстановить внешнюю политику... которая фактически привлекает людей к нам, а не отталкивает их, считалось бы чрезвычайно сложным. И действительно это было, но это было достигнуто», – добавила она, поблагодарив госсекретаря Энтони Блинкена за «помощь в восстановлении авторитета Америки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Парламентской Ассамблее НАТО поддерживают украинскую Формулу мира