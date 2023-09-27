Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся уже в декабре - президент Европарламента

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Европарламента Роберта Метсола сказала, что ожидает, что страны-члены ЕС начнут официальные переговоры с Украиной уже в декабре. Об этом она заявила, разговаривая эксклюзивно с Guardian, пишет УНН.

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«Если они движутся быстро, мы должны соответствовать этой скорости», — призвала она.

Европейский Союз должен начать серьезную волну изменений, чтобы подготовиться к приходу Украины в качестве страны-члена, заявил лидер его парламента. В частности, речь идет об отмене торговых пошлин и предоставлении Киеву доступа к внутренним рынкам до полного членства.

Детади

Метсола отражает свежее мнение некоторых лидеров ЕС о том, что блоку необходимо ускорить членство Украины и балканских государств, которые также подали заявку, чтобы уменьшить риск российского вмешательства на их территории.

Она предупредила, что «толкание банки вниз по дороге» по расширению только подпитает национализм и ультраправых: «Это усиливает крайности в политическом спектре, евроскептицизм. Кампании в странах-кандидатах ведутся, проигрываются или выигрываются на основе мечты и надежды ЕС».

Метсола хочет, чтобы официальные переговоры начались до Рождества. Решение остается за министрами ЕС, которые официально встретятся в декабре после публичного отчета в октябре о прогрессе Украины в реформировании судебной системы, сдерживании коррупции и открытии рынков.

«Я ожидаю конкретного результата, поскольку худшим сигналом может быть то, что мы поставили этим людям цели и сроки, которые мы сами не можем выполнить», — сказал Мецола.

Справочно

Метсола была первым политическим лидером, посетившим Украину после вторжения россии, встретившись с президентом Зеленским в Киеве 1 апреля 2022 года, когда в столице еще действовал комендантский час и она была оцеплена танками.

Пренебрегая осторожностью и откровенным антагонизмом со стороны некоторых стран-членов, депутат однозначно поддержала попытку Украины присоединиться к ЕС.

Напомним

На правительственном уровне полностью завершено выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии. В Кабмине ожидают, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках Отчета по пакету Расширения Евросоюза.