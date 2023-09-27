Умеров провел телефонный разговор с министром обороны Польши

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Об этом Умеров сообщил в Х/Twitter, передает УНН.

Цитата

“Имел телефонный звонок с Мариушем Блащаком – Министр национальной обороны Польши.

Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции и значительную помощь с начала полномасштабного вторжения. Вместе к победе!” - говорится в сообщении.

Однако Умеров не указал, какие темы министры обсуждали.

Напомним

В среду запланированы дополнительные переговоры Украины с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телушем по экспорту агропродукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Должны контролировать свои эмоции": президент Польши Дуда сделал новое заявление об оружии для Украины