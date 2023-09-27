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Умеров провел телефонный разговор с министром обороны Польши

Умеров провел телефонный разговор с министром обороны Польши

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Об этом Умеров сообщил в Х/Twitter, передает УНН.

Цитата 

“Имел телефонный звонок с Мариушем Блащаком – Министр национальной обороны Польши. 

Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции и значительную помощь с начала полномасштабного вторжения. Вместе к победе!” - говорится в сообщении. 

Однако Умеров не указал, какие темы министры обсуждали. 

Напомним

В среду запланированы дополнительные переговоры Украины с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телушем по экспорту агропродукции. 

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Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Польша
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