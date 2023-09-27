Уже в следующем году Украина получит первую партию F-16 от Нидерландов

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Нидерланды планируют, что передадут первые истребители уже в 2024 году. Об этом сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью MSNBC, пишет УНН.

Детали

По словам главы оборонного ведомства Нидерландов, страна переходит на F-35, поэтому имеет возможность поставить F-16. Она отметила, что аналогичная ситуация в Норвегии и Дании.

Сроки передачи F-16, как уже отмечали некоторые чиновники, опираются на то, сколько времени нужно будет на обучение украинских летчиков. Оллонгрен считает, что обучение продлится от шести до восьми месяцев. Она отмечает, что это значительно короче сроки по сравнению с теми, которые Нидерланды тратят на обучение своих летчиков.

Министр добавила, что в Румынии создается учебный центр, который пытаются запустить в кратчайшие сроки.

Самое главное, как отметила, Оллонгрен, это сигнал, который Нидерланды посылают не только Киеву, но и москве и кремлю.

Дополнение

Чехия, Дания и Нидерланды подписали в Рамштайн соглашение о поставках оружия в Украину. Это соглашение, позволит поставлять в Украину чешское оружие и в дальнейшем при финансовой поддержке Дании и Нидерландов.