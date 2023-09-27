Важно наработать план реагирования МАГАТЭ на следующие действия рф на АЭС - Галущенко

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Присутствие миссий МАГАТЭ на украинских АЭС должно быть гарантией соблюдения правил ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в Вене в рамках 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Министр отметил, что россия игнорирует любые рекомендации МАГАТЭ по деоккупации и не учитывает присутствие представителей агентства на станции Запорожской АЭС.

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«россия продолжает обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру, и важно наработать план, как международное сообщество, в частности усилиями МАГАТЭ, будет реагировать на следующие действия государства-террориста», - заявил Галущенко.

Министр также отметил, что сохранение функционала украинских атомных электростанций, в частности Запорожской АЭС после ее деоккупации российскими войсками, должно стать одним из ключевых направлений сотрудничества Украины и МАГАТЭ в будущем.

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Галущенко отметил, что Украина нуждается в поддержке международного сообщества в вопросах восстановления функционирования ЗАЭС после ее возвращения под контроль Украины. По его словам, присутствие миссий МАГАТЭ на украинских АЭС позволяет мировому сообществу наблюдать за последствиями российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, в частности их влиянием на соблюдение основ ядерной и радиационной безопасности.

«Это новые вызовы для всего мира, встречающегося с вопросами, которых не существовало никогда раньше: как вернуть к жизни ядерный объект, который оккупировала одна из стран-членов МАГАТЭ? Как мы будем возвращать станцию в эксплуатацию после деоккупации? Еще никогда миру не приходилось решать такие ситуации», - отметил министр.

Глава Минэнерго подчеркнул, что вследствие российской оккупации ЗАЭС более года не находится в эксплуатации, а ее возвращение к работе – это не только интересы украинской, но и общеевропейской энергетической системы, которая в таком случае получит дополнительные возможности экспорта электроэнергии из Украины.

Стороны также обсудили подготовку к следующему отопительному сезону, который снова может проходить в условиях прицельных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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