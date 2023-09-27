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В Госдепе США заявили, что россии не место в Совете ООН по правам человека

В Госдепе США заявили, что россии не место в Совете ООН по правам человека

Мэттью Миллер

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Соединенные Штаты видели, как россия совершает военные преступления в Украине, и ей не место в Совете ООН по правам человека, заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер во время брифинга, пишет УНН со ссылкой на сайт правительства США.

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“Я бы сказал, что, по моему мнению, мы достаточно четко выразили свою позицию относительно подхода России к правам человека. Госсекретарь четко заявил, что мы видим, как россия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Мы четко заявили, что россия должна понести ответственность за эти преступления, и, безусловно, я считаю, что представительство в органе, который занимается правами человека, не соответствует их действиям в Украине”, - заявил представитель Госдепа.

Дополнение

россия проводит агрессивную предвыборную кампанию, чтобы вернуть себе место в Совете ООН по правам человека, откуда ее изгнали после полномасштабного вторжения в Украину. Выборы пройдут 10 октября и по оценкам дипломатов рф на это имеет шансы, хотя ряд стран решительно выступает против.

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Источник: УНН
Теги: ООН, США, Россия
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