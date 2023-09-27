Норвегия выделяет Украине почти 100 млн долл. помощи для прохождения зимы

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Норвегия выделяет дополнительно 1 миллиард норвежских крон (92 млн долларов) на гуманитарную помощь Украине в зимний период, сообщает правительство Норвегии, пишет УНН.

Детали

Помощь будет выделена через действующие программы для Украины, созданные ООН и Красным Крестом.

Средства будут направлены для оказания жизненно необходимой помощи наиболее уязвимым людям, детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам.

Отмечается, что помощь выделяют на обеспечение доступа к жилью, пище, воде и санитарии, образованию, здравоохранению и психосоциальной поддержке, а также защите от сексуального и гендерного насилия.

Цитата

"Гражданское население Украины очень пострадало в результате жестокой войны России. Усилия украинского народа, направленные на борьбу с ежедневными нападениями на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, являются героическими. Они нуждаются в нашей помощи, чтобы пережить еще одну зиму войны", - заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт.

Дополнение

По оценкам ООН, более 17 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи. Около 5 миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами, а более 6,2 миллиона выехали из Украины.

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