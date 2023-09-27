Одно из требований США: В НАБУ заявили о разработанном законопроекте по увеличению численности следователей

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Законопроект об увеличении количества следователей на 300 следователей уже готов к представлению в Верховную Раду. Об этом заявила заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Полина Лысенко в эфире Радио Свободы, сообщает УНН.

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“Относительно плюс 300 детективов. Это инициатива, этот законопроект уже разработан в НАБУ. Он сейчас уже готов для представления в парламент. Насколько это реально? Конечно, плюс 300 человек для НАБУ – это не достаточно. Я имею в виду, что это не много. Но это достаточно для того, чтобы покрыть тот дефицит кадровый, который мы сейчас испытываем. Обращу внимание на то, что в разработанном законопроекте, где сказано о плюс 300 сотрудников НАБУ, мы понимаем о том, что это фактически половина от состава, который сейчас существует, что это может быть нагрузкой дополнительной на государственный бюджет, который сейчас испытывает дефицит в деньгах», – заявила она.

По ее словам, предлагается разделить наполнение штата НАБУ новыми сотрудниками на несколько этапов. Новый следователей будут набрать в течение трех лет.

«Для того, чтобы, во-первых, не перегружать государственный бюджет Украины, а во-вторых, все же покрывать тот кадровый дефицит, который существует в НАБУ. То есть важно, что эти 300 человек не появятся в НАБУ одномоментно. Это будет постепенное увеличение штата», – отметила представительница НАБУ.

Напомним

В посольстве США подтвердили, что передали Украине "перечень приоритетных реформ" в рамках неизменной поддержки Соединенными Штатами Украины и ее усилий по интеграции в Европу. В частности, как отмечают СМИ, там речь шла и о количестве следователей в НАБУ.