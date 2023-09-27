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Министр обороны Германии: "Победа Украины - не имеет никакого отношения к нашей стратегии национальной обороны"

Министр обороны Германии: "Победа Украины - не имеет никакого отношения к нашей стратегии национальной обороны"

КИЕВ. 27 сентября. УНН. По мнению Берлина, Украина должна выиграть войну, однако это не может лежать в основе стратегии национальной обороны Германии, сказал эстонскому изданию ERR министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Таллинн, передает УНН.

Детали

По словам Писториуса, Германия четко заявила, что Украина должна выиграть инициированную россией войну. Однако, по мнению министра, Германия не может ставить победу Украины в основу своей стратегии национальной обороны.

"Цель стратегии национальной обороны не заключается в том, чтобы сказать, кто должен выиграть войну. Я абсолютно четко заявил, что Украина должна выиграть войну. Как определять победу, зависит только от Украины, а не от нас. Это не имеет никакого отношения к нашей стратегии национальной обороны", - сказал Писториус.

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Источник: УНН
Теги: Минобороны, Германия, оборона, война, стратегия
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