ЕБРР будет инвестировать в украинскую энергетику: готовят проекты с "Укрэнерго" и "Нафтогазом"

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо инвестиции в украинскую энергетику. В частности, Президент ЕБРР рассказал о будущих проектах с “Укрэнерго” и “Нафтогазом”, которые должны обеспечить стабильность в сфере критической инфраструктуры. О ходе встречи сообщила пресс-служба правительства, передает УНН.

Детали

“Европейский банк реконструкции и развития — один из важнейших партнеров Украины. Поддержка ЕБРР позволяет обеспечивать стабильность работы в сфере критической инфраструктуры и частного сектора”, — отметил Денис Шмыгаль.

Предметом обсуждения встречи стала реализация украинских инициатив совместно с европейским банком, в частности в сфере энергетики. В ЕБРР рассказали, что они уже готовят новые проекты с НЭК “Укрэнерго” и НАК “Нафтогаз Украины”. Впрочем, деталями этих проектов пока не делятся.

На встрече стороны также говорили о разминировании украинских территорий и поддержке малого и среднего бизнеса. Денис Шмыгаль отметил, что рынок гуманитарного разминирования является одним из перспективных направлений для инвестиций.

Также, по мнению Премьера, европейцам стоит рассмотреть инвестирование в украинский ВПК, машиностроение, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие ветеранского предпринимательства.

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Премьер-министр поблагодарил от имени государства, за обязательства ЕБРР инвестировать в Украину 3 млрд евро в течение ближайших двух лет. И выразил надежду на активное участие европейского банка в восстановлении Украины.

Напомним

Ранее УНН писал, что НЭК “Укрэнерго” смогло привлечь от западных партнеров финансовую помощь на сумму около 900 миллионов евро.