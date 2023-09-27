Правительство назначило трех заместителей министру обороны Умерову: кто получил должности
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Кабинет министров Украины назначил трех новых заместителей министру обороны Рустему Умерову. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Мельничука, Кабмином назначено:
- Джигира Юрия Анатольевича заместителем министра обороны Украины;
- Калмыкову Наталью Фернандовну заместителем министра обороны Украины;
- Черногоренко Екатерину Леонидовну заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Ранее
Кабинет министров принял распоряжение об увольнении шести заместителей главы Минобороны Украины и государственного секретаря ведомства.
Напомним
6 сентября Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины.