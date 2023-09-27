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рф не должна получить права вернуться в Совет ООН по правам человека - МИД

рф не должна получить права вернуться в Совет ООН по правам человека - МИД

КИЕВ. 27 сентября. УНН. россия не должна получить права вернуться в состав Совета ООН по правам человека, пока она не понесет ответственность за все преступления совершенные против Украины. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.

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“рф продвигает свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека. Напомню, что в прошлом году она была лишена прав члена в ответ на полномасштабное вторжение в Украину”, — написал Николенко в Facebook.

Он отметил, что таким шагом россия пытается доказать, что она может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности.

“Позиция Украины четкая: россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока она не понесет ответственность за все преступления. Место российских военных преступников на рядах трибунала, а не в Совете ООН по правам человека”, — отметил Николенко.

Дополнение

россия ведет агрессивную предвыборную кампанию, чтобы вернуться в Совет ООН по правам человека.

Источник: УНН
Теги: ООН, МИД, Россия, Украина
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